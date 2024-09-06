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Україна отримала 70 млн євро від Банку Розвитку Ради Європи на компенсації за знищене житло
Україна отримала 70 млн євро від Банку Розвитку Ради Європи на компенсації за знищене житло
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Україна отримала 70 млн євро від Банку Розвитку Ради Європи на компенсації за знищене житло

12:46, 06 вер 2024
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Україна отримала 70 млн євро від Банку Розвитку Ради Європи (БРРЄ) в рамках реалізації проєкту “HOME. Компенсація за знищене житло”. Залучені кошти є першим траншем із передбачених двох етапів до кінця поточного року. 

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

 Згідно із проєктом HOME кошти буде спрямовано на  фінансування житлових сертифікатів, як механізм прямої допомоги, завдяки якому громадяни зможуть отримати компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак рф житло.  Основними кінцевими бенефіціарами є учасники бойових дій, особи з інвалідністю та багатодітні сім'ї. 

В  рамках спільного із БРРЄ проєкту планується фінансування компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло. Проєкт впроваджується у межах послуги  “єВідновлення” по всій території України.

“Реалізація проєкту HOME сприятиме якнайшвидшому поверненню постраждалих громадян до звичного життя. Україна є членом Банку Розвитку Ради Європи вже понад рік – від червня 2023 року. За такий короткий термін співпраці нам вдалось напрацювати низку важливих ініціатив у сфері відновлення та охорони здоров’я. Співпраця України з Банком є цінним внеском у сталий соціальний розвиток та відновлення країни”, – зазначила заступниця Міністра фінансів України Ольга Зикова. 

Нагадаємо, що 11 червня на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024) Міністр фінансів Сергій Марченко та Керівник Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі підписали відповідну Угоду щодо позики обсягом 100 млн євро в рамках проєкту “НОМЕ. Компенсація за знищене житло”. 


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