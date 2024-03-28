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юхновський

16:16, 28 бер 2024
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Сьогодні, 28 березня, у Львові в останню путь проводжають видатного українського фізика-теоретика й державного діяча Ігоря Юхновського.

О 10:00 з ним попрощалися у Свято-Покровському кафедральному соборі Православної церкви України на вулиці Грушевського, 2. Поховають академіка в родинному гробівці на Личаківському кладовищі, передає Gazeta.ua.

Прощання з видатним українцем у соборі розпочалося ще напередодні.

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Серед тих, хто прийшов попрощатися з Ігорем Рафаїловичем, начальник Львівської ОВА Максим Козицький, в.о. голови Львівської обласної ради Юрій Холод, начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук, військові, рідні та послідовники академіка.

"Науковець, державний діяч, патріот, християнин, Людина. Львівщина прощається з чоловіком, який є співтворцем сучасної історії України. Світла пам'ять вам, Ігорю Рафаїловичу", - написав у соцмережах Максим Козицький.

 

Ігор Юхновський помер 26 березня на 99 році життя.

Він був серед тих, хто проголошував відновлення Незалежності України, ветеран Другої світової, учений, фізик-теоретик, найстарший з-поміж депутатів Верховної Ради усіх скликань і один з найбільш досвідчених політиків нашої держави.


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