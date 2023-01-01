В Ужгороде кондитер испекла рекордное количество уникальных рождественских пряников

Кондитер Любовь Керецман в Ужгороде изготовила рекордное количество пряников в форме рождественской звезды и попала в Книгу рекордов Украины.

Рекорд за самое большое количество уникальных пряничных рождественских звезд ручной работы на одной локации получила кондитер Любовь Керецман. Рекорд в 248 пряников в форме рождественской звезды, разрисованных вручную, зафиксировала Лана Ветрова, руководительница Национального реестра Книги рекордов Украины, на выставке-продаже "Рождественская звезда", которая проходила в Закарпатском музее архитектуры и быта. Рекорд занесли в Книгу рекордов Украины.

– Это символический и очень нужный в наше время рекорд, – сказала Лана Ветрова. — Теперь это гордость Украины. Это традиция, которую нам передали наши отцы-деды, и мы передаем по наследству нашим детям.

Любовь Керецман сказала, что о рекорде пряников в виде рождественской звезды задумывалось уже давно. Печь пряники на рекорд ей помогала коллега Виктория Келемен.

— Пыталась сделать эти звезды разноцветно, ярко и поближе к украинским национальным традициям, чтобы они стали символом нашего возрождения в эти темные времена, — сказала кондитер. — У нас очень много кондитерских фабрик, но у нас еще больше домашних кондитеров. Я одна из них: всего пять лет назад свое хобби я сделала профессией. С технологией изготовления пряников я знакома 4 года. Поддерживайте малого изготовителя! Поддерживайте малый бизнес, чтобы он мог пережить эти трудные времена. Поддержите крафтовое кондитерство.

Любовь Керецман добавила, что пряничный мир Украины заслуживает очень большого внимания. Она призналась, что мечтает о том, чтобы кондитеры со всей Украины встретились в Киеве и установили общеукраинский рекорд на наибольшее количество пряников.

Источник: Varosh