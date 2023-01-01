Количество воздушных тревог за год в Украине составило почти 15 тысяч

В 2022 году в Украине прозвучало около 14 870 воздушных тревог, по данным волонтерского сайта alerts.in.ua.

Наибольшее количество тревог было в Харьковской области - 1558. Наименьшее - в Луганской области (там она включена постоянно).

Далее следует Донецкая (1294), Запорожская (1235) и Днепропетровская (1190). Меньше всего тревог объявлялось на Западной Украине – в Закарпатской (202), Черновицкой (222), Ивано-Франковской (253) и Львовской (254) областях. Киев с 638 тревогами – в середине списка.

А в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства “Shahed-131/136”, информирует Командование Воздушных Сил ВСУ.

В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 45 ударных. БПЛА.

"Тринадцать в 2022-м и 32 – в 2023-м году. Испортить праздник украинцам не получилось! Воины Воздушных Сил поздравляют несгибаемую нацию с Новым 2023-м годом! Вместе – к победе!", - говорится в сообщении.

Источник: УНН