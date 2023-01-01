Укрпочта будет выдавать отправления без документов - названы условия

С 27 декабря "Укрпочта" добавила вариант идентификации получателя при выдаче отправлений. Теперь получить почтовую отправку можно во всех автоматизированных отделениях без предъявления документов, удостоверяющих личность получателя, а по коду в SMS-сообщении.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Клиент может получить свое отправление без предъявления документа при условии, если на отправке указан мобильный номер телефона получателя. Изменить номер после оформления отправки невозможно, так что ошибки быть не может, добавляют в компании.

Особенности вручения почтовой отправки за SMS следующие:

получатель – физическое лицо;

указан мобильный номер телефона получателя;

объявленная ценность отсутствует или до 15 000 грн, наложенный платеж отсутствует или до 5 000 грн – для внутренних почтовых отправлений;

объявленная ценность до 20 000 грн – для международных почтовых отправлений;

для почтовых отправлений отсутствуют отметки "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".

Источник: Цензор.НЕТ