У Південній Кореї показали, як правильно використовувати безпілотники

У Південній Кореї вперше з'являться безпілотні пасажирські автобуси. Вони курсуватимуть 22,4-кілометровим маршрутом. Про це повідомляє The Korea Times.

Зазначається, що маршрут автономних автобусів проходитиме між міжміським автовокзалом Седжон та станцією Осон до Чхонджу, провінція Північний Чхунчхон.

Крім того, паралельно з ними курсуватимуть і звичайні автобуси. Але безпілотним автобусам присвоять окремий номер маршруту.

Спочатку запустять лише два автономні автобуси. Для безпеки в них будуть водій та працівник служби безпеки.

Також відомо, що безпілотники здійснюватимуть шість рейсів, починаючи з полудня до 16:00 з понеділка до п'ятниці. У них буде вісім зупинок.

Спочатку скористатися автономними автобусами безкоштовно зможуть усі охочі. Для цього необхідно подати заявку на пробний період за допомогою QR-коду, який діятиме три місяці.

Після цього з пасажирів стягуватиметься плата за проїзд така сама, як і за проїзд на звичайному автобусі.

Крім того, планується адаптувати дороги не лише для громадського безпілотного транспорту, а й приватного.

Нагадаємо, раніше в Туреччині представили безпілотний вертоліт Alpin, розроблений та виготовлений компанією Titra Teknoloji.

Джерело: Кореспондент