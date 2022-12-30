Новини минулої доби. Дайджест

Крім головної новини - чергової масованої ракетної атаки росіян на Україну (за даними військових - майже 70 ракет), у світі відбувалися різні події.

*Exxon Mobil подає до суду на ЄС через новий податок на надприбуток нафтових компаній

*У Twitter стався глобальний збій, за кілька годин роботу відновили

*Росія випустила по Україні 69 крилатих ракет, 54 з них збили сили ППО – Залужний

*У ЄС обговорюють сплеск COVID у Китаї: Італія вводить тестування авіапасажирів і вимагає заходів для всього блоку

*Російські обстріли призвели до перебоїв з інтернетом. Найгірше було у Сумах, Одесі та Львівській області

*Українці задонатили 10,6 млрд грн через «банки» monobank від початку повномасштабної війни

*«Укренерго» отримає ґрант на €70 млн від Нідерландів на закупівлю енергетичного обладнання

*«Аватар: Шлях води» заробив $1 млрд лише за два тижні у прокаті

Джерело: Forbes Ukraine