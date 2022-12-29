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Природа / Космос

Повз Землю пролетить останній астероїд 2022 року

23:34, 29 дек 2022
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Повз Землю пролетить останній у цьому році астероїд. Його діаметр становитиме близько 16 метрів (це приблизно розмір приватного будинку), повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA (JPL).

Науковці прогнозують політ повз Землю на 30 грудня.

Астероїд 2022 YG5 максимально наблизиться до Землі на відстань 3,1 млн км. Швидкість його руху становитиме більше 51 тис км за годину.

Науковці не відносять цей астероїд до потенційно небезпечних, адже його довжина не перевищує 150 м. Водночас максимальна відстань від астероїда до Землі становитиме менше, ніж 7,5 млн км.

Нагадуємо, повз Землю 6 грудня на безпечній відстані вже пролітали 3 астероїди: 2 з них розміром з літак, інший – як автобус. 

Раніше повідомлялося, що до Землі наближається близько 30 тисяч потенційно небезпечних астероїдів. Вони перебувають за 45 млн км від орбітального шляху планети.

Джерело: Українська правда


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