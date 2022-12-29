В Україні через війну зміниться підхід до ключових стратегій бізнесу та найманих працівників

В Україні через війну та відключення світла в 2023 році можуть змінюватися стратегії бізнесу. Компанії забезпечуватимуть підтримку й захист співробітникам, які зі свого боку підтримуватимуть бізнес і шукатимуть можливості працювати, коли є змога – рано-вранці, ввечері чи у вихідні. Процес переходить на другий план, першочерговим стає результат.

Про це йдеться в прогнозі сайта пошуку роботи Work.ua на 2023 рік. Також пророкують скасування "чоловічих/жіночих" професій.

Близько 1 млн українців перебувають у лавах ЗСУ, більшість із яких чоловіки. У зв'язку з цим у роботодавців зміниться ставлення до підбору співробітників з урахуванням статі. Це означає, що все більше жінок почнуть опановувати "чоловічі" професії. Роботодавці зрозуміють, що професійність не має гендеру, віку та будь-яких інших обмежень.

Крім того, компанії в 2023-му вчитимуться правильно взаємодіяти зі співробітниками, які постраждали від війни, були в окупації, брали участь у бойових діях і повернуться до мирного життя. Певний відсоток працівників становитимуть люди з інвалідністю.

Тому потрібно буде облаштувати безбарʼєрні офіси та робочі місця відповідними умовами в більшій кількості. Йдеться про встановлення пандусів, поручнів та іншого обладнання.

Також важливу роль у компаніях відіграватимуть психологічна підтримка, опанування правил і навичок роботи зі стресом, посттравматичним синдромом, панічними атаками та емоційним вигоранням. Ключове завдання – не залишати людей наодинці з їхніми проблемами, допомагати, триматися командою як єдиною родиною.

Велику частину часу будуть займати заходи задля підтримки психоемоційного стану працівників. Корпоративні розважальні заходи, оцінка продуктивності й інші звичні для HR практики будуть не в пріоритеті.

В Україні в 2023 році зарплати можуть підвищитися на 8-30% залежно від ситуації в країні та конкуренції за спеціалістів. Більшість роботодавців планують перегляд зарплат.

Джерело: OBOZREVATEL