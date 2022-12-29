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Новости / Война / Общество

Новини минулої доби. Дайджест

01:42, 29 дек 2022
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Новини минулого дня були такими, що на них звернули увагу у світі.

*Українського бізнесмена Костянтина Жеваго затримали у Куршевелі. ДБР планує екстрадицію

*SpaceX вивела на орбіту 54 супутники Starlink нового покоління

*Україна розробляє бойові безпілотники класу «повітря-повітря» для знищення ворожих дронів – Федоров

*Конкурент Twitter Mastodon відмовився від понад пʼяти інвестпропозицій для захисту некомерційного статусу – FT

*ППО збила понад 420 російських ракет та 430 дронів-камікадзе з вересня – ПС ЗСУ

*В Одесі почали демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині Другій. Також на зберігання в музей передадуть демонтований пам'ятник Суворову 

*Експорт російського трубопровідного газу до Європи впав до мінімуму 90-тих

*Банки можуть додатково втратити понад 300 млн грн через відключення світла – НБУ

Джерело: Forbes Ukraine, InfoKava


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