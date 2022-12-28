Україна: падіння в прірву чи спроба польоту

Національний банк опублікував новий звіт про фінансову стабільність, який підсумовує ситуацію в українській економіці наприкінці вкрай складного 2022 року.

Ось основні тези зі звіту.

Економіка

У третьому кварталі українська економіка почала відновлення після великого падіння у першому півріччі. Цьому сприяли стабілізація фронту та вдалі наступи ЗСУ, а також зернова угода, яка дозволила збільшити експорт агропродукції.

Однак із жовтня Україна отримала новий потужний удар по економіці — енергетичний терор з боку Росії, який може призвести до виснаження ресурсів підприємств, зниження їхньої платоспроможності та посилення кредитних ризиків.

Доходи українців

З початком війни доходи людей у приватному секторі різко обвалились, але статистично ці втрати значною мірою компенсувались завдяки виплатам військовослужбовцям.

Зростання номінальних доходів та ощадливе споживання сприяли збільшенню заощаджень. Також зростали залишки коштів населення на банківських рахунках.

Ринок нерухомості

Попит на житло залишається дуже кволим. За даними нотаріусів, за дев'ять місяців 2022 року укладено трохи більше ніж 25% від кількості угод за аналогічний період 2021-го.

Також повільно відновлюється будівництво нового житла, нерідко це відбувається лише на папері. За дев'ять місяців завершено будівництво 2,8 млн кв. м багатоквартирного житла, що вдвічі менше, ніж торік.

Джерело:Liga.net