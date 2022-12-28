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Война / Польша / Общество

Кількість українських біженців у Польщі значно зменшилась

17:50, 28 дек 2022
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Кількість біженців з України в Польщі зараз становить 950 тисяч осіб, а всього громадян України в Польщі – близько 2,3 мільйонів. Про це у Twitter повідомив заступник голови польського фонду розвитку Бартош Марчук.

Як зазначив Марчук, згідно з даними універсальної електронної системи обліку населення PESEL на 27 грудня у Польщі перебувають 950 тисяч біженців через війну в Україні. Це на 400 тисяч людей менше, ніж улітку. Враховуючи, що до війни у Польщі перебували 1,2-1,3 мільйона біженців, то загальна кількість громадян України у Польщі на сьогоднішній день становить 2,3 мільйона.

За словами Марчука, 90% українських біженців у Польщі це жінки та діти. При цьому після 24 лютого прибулі до Польщі становлять 2,5% від загальної чисельності населення Польщі. Найбільше українських біженців мешкають у Нижньосілезькому (Вроцлав) та Мазовецькому (Варшава) воєводствах.

Заступник голови також зазначив, що близько 60-70% дорослих біженців від війни в Україні (320 тис. осіб із 450 тис.) вже працевлаштувалися у Польщі.

“Це дуже високий рівень працевлаштування. Можна оцінювати, що у 2022 році лише податків та внесків із зарплат біженців до бюджету надійшло близько 4 млрд злотих (900 млн доларів), а у 2023 році потрапить близько 6 млрд злотих (понад 1,3 млрд доларів)", – зазначив він.

За оцінкою Марчука, загальний фінансовий баланс видатків/надходжень у бюджеті країни щодо українців, які прибули після 24 лютого, у Польщі негативний: мінус 1,45 млрд злотих (приблизно 330 млн доларів). Але за прогнозом, вже у 2023 році цей баланс буде позитивним – плюс 1,1 млрд злотих (250 млн доларів).

Найбільшими викликами Марчук назвав інтеграцію українців до польського суспільства та імміграційної політики країни, а також можливу другу хвилю біженців від війни в Україні. При цьому він зазначив, що поки що немає ознак того, що українці масово залишають Україну в напрямку Польщі.

Джерело: УНН


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