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У Польщі повернули зір українському паралімпійцю, який не бачив 30 років

21:17, 27 дек 2022
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Справжнє різдвяне диво сталося в Польщі. Пацієнт з України, який не бачив 30 років, завдяки операції в Катовіце повернув зір і нарешті зміг подивитися в очі своїй дружині та дітям.

Про це повідомляється на сторінці Сілезського медичного університету у Фейсбуці.

Лікування проводив видатний офтальмолог Едвард Віленгала, завідувач кафедри та клінічного відділення офтальмології Факультету медичних наук у Забже Сілезького медичного університету.

Сергій Сидоренко, 55-річний українець, протягом тридцяти років після опіків обох очей бачив лише рух і світло. Після травми він не міг самостійно ходити. Його доглядала дружина Тамара.

Незважаючи на це, він не залишив своє захоплення спортом. Двічі вигравав медалі з дзюдо під час Паралімпійських ігор у Сіднеї та Пекіні.

 Разом із родиною він залишив охоплену війною Україну і приїхав до Польщі. У Катовіце йому поставили діагноз у регіональній залізничній лікарні та призначили операцію.

"Ми здійснили процедуру видалення ендосперму рогівки в поєднанні з видаленням затемненого кришталика та трансплантацією американської штучної рогівки типу Бостон 1. Пацієнт прозрів на першу добу після процедури - говорить професор Едвард Віленгала.

Як зазначив лікар, це був один із найзворушливіших моментів у його професійній кар'єрі.

«Я ніколи не забуду, як він дивився своїй дружині в очі. Я ніколи не забуду цей погляд щастя в цих здорових очах. Це був особливий момент. Тепер пацієнт зможе нормально жити", - додав професор.

«Я починаю нове життя», - сказав Сергій Сидоренко. Це і справді так є.


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