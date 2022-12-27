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Исследование / Война / Общество

Україну чекає величезне падіння народжуваності

16:58, 27 дек 2022
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На Україну у 2023 році чекає катастрофічне падіння народжуваності.

 Про це заявила директорка Інституту демографії України ім. Птухи, академік Елла Лібанова.

"Щоб мати просте відновлення поколінь, необхідно, аби одна жінка за своє життя народила 2,13-2,15 дитини. 2021 року у нас було 1,1, тобто вдвічі менше. 2022 року у нас буде зниження, але воно ще не буде катастрофічним. 2023-го року буде катастрофічне падіння народжуваності. Дай боже, щоб ми зупинилися на 0,8", – сказала вона.

Скорочення населення та подальше порушення статево-вікової структури в Україні абсолютно неминуче, підкреслила Лібанова.


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