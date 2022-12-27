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Политика / Война / Общество

Новини минулої доби. Дайджест

02:43, 27 дек 2022
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*Прибуток українських банків впав у пʼять разів за 10 місяців

*Дефіцит електроенергії залишається суттєвим, аварійні відключення запроваджено в низці областей та Києві – «Укренерго»

*Україна готує санкції проти російських силовиків і представників ІТ-сектору

*НАБУ проводить обшуки в голови Дніпропетровської ОВА Резніченка у справі «Великого будівництва» – «Схеми»

*Україна ініціює виключення Росії з ООН

*Cвітова економіка рухається до рецесії. Китай обжене США за обсягом ВВП не раніше 2036 року – CEBR

*Оператор «Північного потоку» почав оцінку вартості його ремонту, це може коштувати щонайменше $500 млн – NYT

Джерело: Forbes Ukraine


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