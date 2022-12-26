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Культура / Музыка

Всесвітньо відомий "Щедрик" світ співає на Різдво вже сто років

01:55, 26 дек 2022
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2022 став роком музичної експансії України на Захід. Декілька десятків українських артистів їздять з турами Європою та США. 

Втім, почалась експансія щонайменше 100 років тому – із премʼєрою мелодії «Щедрик» у Карнеґі-Холі. 

У Західну поп-культуру Щедрик почав проникати пізніше, ніж на сцену Карнеґі-Холу. У 1990 році пісня з’явилась у саундтреку класичної різдвяної комедії «Сам удома», в 2001 її заспівала Бейонсе. 

За оцінкою Forbes, в сучасних доларах права на твір Леонтовича могли б коштувати $15-20 млн. Історію колядки — читайте за посиланням.

Джерело: Forbes Ukraine


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