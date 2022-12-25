Діти з України взяли участь у різдвяному концерті на запрошення Кейт Мідлтон

Дитячий хор з України виступив на різдвяній службі, організованій Кейт Міддлтон

Глядачі та користувачі у Мережі високо оцінили різдвяну службу Разом на Різдво (Together at Christmas), організовану принцесою Уельською, яка транслювалася на ITV на Святвечір після того, як була записана у Вестмінстерському абатстві.

На службі виступив дитячий хор українських біженців зі школи St. Mary’s Ukrainian School, що знаходиться в Лондоні. Діти, яких запросила Кейт Міддлтон, зворушили публіку виконанням різдвяного гімну Away in a Manger. Принцеса Уельська та члени королівської родини Великобританії вкотре висловили свою солідарність народу України.

Джерело: НВ