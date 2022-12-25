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Политика / Европа / Война / США

Декілька головних подій року, що минає

08:53, 25 дек 2022
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Рік, що минає, мав величезну кількість міжнародних подій. Але деякі з них суттєво впливають на хід війни проти російського агресора. Серед них:

▪️Санкційний тиск на агресора. Наразі проти РФ введено вісім пакетів санкцій. У межах восьмого Європейський Союз встановив стелю цін на російську нафту – $60 за барель. На порядку денному ЄС – дев’ятий пакет санкцій, який має посилити контроль над експортом товарів подвійного призначення. Економічні санкції не спричинили миттєвого обвалу російської економіки. Але всупереч міфам про «сильний рубль», «збалансований бюджет» та «імпортозаміщення», вони, а також відмова провідних міжнародних компаній працювати на ринку РФ, ведуть до неухильної деградації всіх економічних секторів Росії.

▪️Політична підтримка. 23 червня країни ЄС одностайно проголосували «за» надання Україні статусу кандитата в Європейський Союз. Україна має довгий шлях до членства, але статус кандидата вже відкриває їй нові політичні та економічні можливості та дозволяє отримувати фінансову допомогу. Водночас союзники посилювали політичний тиск на Росію. Європарламент, ПАРЄ, Парламентська асамблея НАТО, комітет Сенату США із зовнішньої політики, а також Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія та Нідерланди визнали Росію або країною – спонсором тероризму, або терористичною державою. 

▪️Військова допомога Україні. У межах платформи «Рамштайн» та інших ініціатив країни НАТО вже передали Україні близько 4% своєї артилерії, близько 1% бронетехніки. За загальною кількістю наданих озброєнь безумовний лідер – США (близько 200 артсистем, 1140 одиниць бронетехніки, а також величезна кількість іншої техніки, спорядження та боєприпасів). Але у відсотковому відношенні лідирують інші країни: Велика Британія віддала Україні 20% своєї артилерії, Чехія – 15% бронетехніки, що була в неї, а Польща та Литва – по 10% усієї «броні». 

Джерело: ️️️️️️️Forbes Ukraine в Telegram


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