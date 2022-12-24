Ян Валетов: Рождество в преображенном мире

Сегодня - рождественский сочельник. Многие из украинцев впервые начинают отмечать Рождество по западному обряду вместе со всем миром. Но как ни отмечай, впервые в Украине с конца Второй мировой праздник отмечается не при рождественских свечах ..

Писатель, публицист, волонтёр Ян Валетов в своем Телеграм-канале - о стране и людях

Как выяснилось за этот год, до 24.02.22 я мало знал о ненависти, не до конца понимал свою страну и необъективно оценивал людей, в ней живущих.

Тяжелый урок, но, я полагаю, не только для меня многие вещи открылись с иной стороны.

Такими, как раньше мы уже не будем. Никогда.

Ни я, ни мои близкие, ни мои друзья, ни моя страна, ни весь мир целиком.

Я специально пишу этот пост накануне сочельника.

Это первое рождество в преображенном мире.

Этот мир создало сопротивление откровенному, вселенскому злу, и борьба с ним. В каком-то плане, случившееся в истории человечества, его сознании за этот год - это разворот покруче того, что случился во Вторую Мировую.

Гештальт должен быть закрыт.

Карфаген должен быть разрушен.

С наступающим Рождеством всех моих читателей! Мира и добра в ваши дома и семьи! Скорейшего воссоединения тем, кто порознь! Победы и мира!

Ян Валетов, публицист, Днепр