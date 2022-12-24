Новости прошедших суток. Дайджест

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*Microsoft поборется за Activision Blizzard. Регулятор США пытается заблокировать сделку на $69 млрд

*Наибольшая вспышка COVID-19 в мире. В Китае с начала декабря коронавирусом заболели 18% населения

*В Украину прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием – Шмигаль

*Правительство выделило 400 млн грн на гранты для развития бизнеса.

*Кабмин принял изменения в системе блокирования налоговых накладных

*Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $800 млн помощи Украине.

*В Мариуполе оккупанты снесли драмтеатр, который сами же разрушили бомбами. Они пытаются прикрыть свои: преступления: в разбомбленном театре погибли сотни людей, которые там скрывались от обстрелов.

*Джорджия Мэлони призвала итальянцев выключать свет, чтобы почувствовать, как живут украинцы.

*Европейская Комиссия ожидает, что Украина полностью учтет рекомендации Венецианской комиссии к закону по отбору кандидатов на должность судей Конституционного суда и будет «внимательно следить» за этим.

*Россия опрокинула в Беларусь батарею ЗРК "Тор". Вооружение было получено в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России.

*Во временно оккупированном Мелитополе взорвалась машина. Двое фсбшников получили ранения, одному оторвало ногу.

*Русские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона, один человек погиб.

*СБУ объявила в международный розыск жену российского оккупанта, которая призвала своего мужа насиловать украинок.

*В Сумскую область проникла российская ДРГ, ее уничтожили бойцы терробороны. Это произошло на территории Краснопольской общины, вблизи села Высокое. Потери врага – двое убитых. С нашей стороны обошлось без потерь.

*Пограничники изъяли вертолет КА-26, незаконно перемещаемый в Венгрию через пункт пропуска «Тиса».

*Переяславский городской райсуд уволил из-под стражи четвертого обвиняемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова Ивана Приходько. Кроме того, государство, скорее всего, возместит ему за причиненные "нарушения прав".

*Освобожденные из плена командиры обороны «Азовстали» находятся в удобных, комфортных условиях и ждут прибытия своих семей на Новый Год. В целях безопасности они ограничены в коммуникациях и передвижении (из-за возможных угроз жизни).

*Россия снова обстреляла один из энергетических объектов ДТЭК, он прекратил генерацию электроэнергии. Один работник погиб, один получил ранения.

*В 10 африканских странах в 2023 году появятся посольства Украины.

*Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал видеопоздравления украинцев с Рождеством.

Источник: Forbes Ukraine, Первая частная мемарня, InfoKava