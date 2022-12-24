"Поддержать"
Тренды:
Новости
Подарок на Рождество: яркая Украина
Новости прошедших суток. Дайджест
Непубличные разговоры: о чем говорили Байден и Зеленский
В Киеве электротранспорт заменят автобусами
Новости прошедших суток. Дайджест
Во Львове открывается уникальный музей науки
Сегодня отмечают свой праздник воины света - энергетики
На кладбище в Мариуполе появились тысячи новых могил
Ян Валетов: войны не выигрывают мясом
"Серебряная пуля" для кремлёвского оборотня
Новости прошедших суток. Коротко
Минобороны США раскрыло содержимое нового пакета военной помощи Украине
Президент Зеленский военным бортом прибыл в США
Сегодня оперный певец Герой Украины Василь Слипак мог бы отметить 48-й день рождения
Как не терять эффективность на удаленной работе: секреты самоорганизации PR
Все новости
Политика / Война / Общество

Новости прошедших суток. Дайджест

02:52, 24 дек 2022
0
Версия для печати

Поток новостей становится все плотнее. Не упустите важное.

 *Microsoft поборется за Activision Blizzard. Регулятор США пытается заблокировать сделку на $69 млрд

 *Наибольшая вспышка COVID-19 в мире. В Китае с начала декабря коронавирусом заболели 18% населения

 *В Украину прибыло более 200 грузов с энергетическим оборудованием – Шмигаль

 *Правительство выделило 400 млн грн на гранты для развития бизнеса.

 *Кабмин принял изменения в системе блокирования налоговых накладных

 *Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $800 млн помощи Украине.

 *В Мариуполе оккупанты снесли драмтеатр, который сами же разрушили бомбами. Они пытаются прикрыть свои: преступления: в разбомбленном театре погибли сотни людей, которые там скрывались от обстрелов.

 *Джорджия Мэлони призвала итальянцев выключать свет, чтобы почувствовать, как живут украинцы.

 *Европейская Комиссия ожидает, что Украина полностью учтет рекомендации Венецианской комиссии к закону по отбору кандидатов на должность судей Конституционного суда и будет «внимательно следить» за этим.

 *Россия опрокинула в Беларусь батарею ЗРК "Тор". Вооружение было получено в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России.

 *Во временно оккупированном Мелитополе взорвалась машина. Двое фсбшников получили ранения, одному оторвало ногу.

 *Русские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона, один человек погиб.

 *СБУ объявила в международный розыск жену российского оккупанта, которая призвала своего мужа насиловать украинок.

 *В Сумскую область проникла российская ДРГ, ее уничтожили бойцы терробороны. Это произошло на территории Краснопольской общины, вблизи села Высокое. Потери врага – двое убитых. С нашей стороны обошлось без потерь.

 *Пограничники изъяли вертолет КА-26, незаконно перемещаемый в Венгрию через пункт пропуска «Тиса».

 *Переяславский городской райсуд уволил из-под стражи четвертого обвиняемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова Ивана Приходько. Кроме того, государство, скорее всего, возместит ему за причиненные "нарушения прав".

 *Освобожденные из плена командиры обороны «Азовстали» находятся в удобных, комфортных условиях и ждут прибытия своих семей на Новый Год. В целях безопасности они ограничены в коммуникациях и передвижении (из-за возможных угроз жизни).

 *Россия снова обстреляла один из энергетических объектов ДТЭК, он прекратил генерацию электроэнергии. Один работник погиб, один получил ранения.

 *В 10 африканских странах в 2023 году появятся посольства Украины.

 *Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал видеопоздравления украинцев с Рождеством.

 Источник: Forbes Ukraine, Первая частная мемарня, InfoKava


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще