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Политика / Война / США

Непубличные разговоры: о чем говорили Байден и Зеленский

23:46, 23 дек 2022
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О чем говорили президенты.5 главных закулисных итогов встречи Байдена и Зеленского

 Варианты завершения войны. Первый сценарий — часть мирного плана, предложенного Зеленским на саммите G20 на Бали, предусматривающего уход России со всей территории Украины, которую она сейчас оккупирует, включая Крым и районы Донбасса, захваченные в 2014 году.

 Второй – уход войск РФ к линии 2014 года.

 Третий — предполагает вывод войск РФ из Донбасса, но не из Крыма.

 Идея "мирного плана". Зеленский вспомнил, что обсуждал с американским президентом идею провести мирный саммит — Global Peace Formula Summit. Сейчас команда Зеленского прорабатывает этот план более подробно и готовится представить мирную инициативу в феврале.

 Дискуссия о танках, истребителях и ATACMS для Украины. Визит Зеленского в Вашингтон завершился обещанием США поддержать Украину еще на миллиард долларов - но не тем, чего он хотел больше всего: американскими боевыми танками, истребителями и высокоточными ракетами большой дальности.

 Возможны непубличные договоренности Украины и США. Зеленский по итогам визита также намекнул на более широкие договоренности, чем было озвучено открыто. По словам президента, украинская делегация везет из США «на Донбасс, под Бахмут и на юг решения, которых ждали наши Силы обороны». Сигналы о дополнительных решениях подтвердил и Белый дом.

 Поддержка пакета помощи на $45 млрд. Сенат 22 декабря поддержал законопроект, предусматривающий, в частности, выделение почти $45 млрд помощи Украине. Теперь его должна одобрить Палата представителей.

 Источник: НВ


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