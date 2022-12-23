Непубличные разговоры: о чем говорили Байден и Зеленский

О чем говорили президенты.5 главных закулисных итогов встречи Байдена и Зеленского

Варианты завершения войны. Первый сценарий — часть мирного плана, предложенного Зеленским на саммите G20 на Бали, предусматривающего уход России со всей территории Украины, которую она сейчас оккупирует, включая Крым и районы Донбасса, захваченные в 2014 году.

Второй – уход войск РФ к линии 2014 года.

Третий — предполагает вывод войск РФ из Донбасса, но не из Крыма.

Идея "мирного плана". Зеленский вспомнил, что обсуждал с американским президентом идею провести мирный саммит — Global Peace Formula Summit. Сейчас команда Зеленского прорабатывает этот план более подробно и готовится представить мирную инициативу в феврале.

Дискуссия о танках, истребителях и ATACMS для Украины. Визит Зеленского в Вашингтон завершился обещанием США поддержать Украину еще на миллиард долларов - но не тем, чего он хотел больше всего: американскими боевыми танками, истребителями и высокоточными ракетами большой дальности.

Возможны непубличные договоренности Украины и США. Зеленский по итогам визита также намекнул на более широкие договоренности, чем было озвучено открыто. По словам президента, украинская делегация везет из США «на Донбасс, под Бахмут и на юг решения, которых ждали наши Силы обороны». Сигналы о дополнительных решениях подтвердил и Белый дом.

Поддержка пакета помощи на $45 млрд. Сенат 22 декабря поддержал законопроект, предусматривающий, в частности, выделение почти $45 млрд помощи Украине. Теперь его должна одобрить Палата представителей.

Источник: НВ