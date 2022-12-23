Новости прошедших суток. Дайджест

В мире и в Украине есть новости, касающиеся нашей сегодняшней жизни - в условиях войны
*Украинцы стали больше поддерживать украинских производителей, бренды и рационализировали свой спрос. Война изменила потребительское поведение украинцев
*Amazon Prime Video впервые продублировал сериал на украинском
*Без новых обстрелов украинская энергосистема стабилизируется к лету – министр энергетики Галущенко
*Популярные горнолыжные курорты Европы подняли цены.
*Украина готова к сценарию, что Россия остановит транзит газа в течение зимы – Галущенко
*Кабмин планирует отменить с 1 июля мораторий на налоговые проверки и 2% «упрощенки» – меморандум с МВФ
*МВФ ожидает замедления инфляции до 22,5% и роста ВВП Украины на 1% в следующем году
*G7 мобилизовала для Украины до $32 млрд на 2023 год.
Источник: Forbes Ukraine