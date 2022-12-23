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Новости / Война / Общество

Новости прошедших суток. Дайджест

18:01, 23 дек 2022
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В мире и в Украине есть новости, касающиеся нашей сегодняшней жизни - в условиях войны

 *Украинцы стали больше поддерживать украинских производителей, бренды и рационализировали свой спрос. Война изменила потребительское поведение украинцев

 *Amazon Prime Video впервые продублировал сериал на украинском

 *Без новых обстрелов украинская энергосистема стабилизируется к лету – министр энергетики Галущенко

 *Популярные горнолыжные курорты Европы подняли цены.

 *Украина готова к сценарию, что Россия остановит транзит газа в течение зимы – Галущенко

 *Кабмин планирует отменить с 1 июля мораторий на налоговые проверки и 2% «упрощенки» – меморандум с МВФ

 *МВФ ожидает замедления инфляции до 22,5% и роста ВВП Украины на 1% в следующем году

 *G7 мобилизовала для Украины до $32 млрд на 2023 год.

 Источник: Forbes Ukraine


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