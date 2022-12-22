Сегодня отмечают свой праздник воины света - энергетики

Сегодня профессионализм и несокрушимость наших энергетиков отметили премьер-министр Украины Денис Шмигаль и министр энергетики Герман Галущенко.

Глава Правительства лично вручил награды Кабинета Министров одиннадцати нашим работникам. Среди них – диспетчеры, электромонтеры, линейники, руководители и работники ремонтных подразделений из всех регионов.

“Пройдут годы, и о сегодняшних днях и истории борьбы Украины за свою свободу будет написана не одна книга. И там обязательно будет глава, которая навсегда запечатлеет подвиг украинских энергетиков.

Сегодня они действительно воины света, они возвращают частицу привычной жизни в доме украинцев. Мы все благодарны за это.

Также будут увековечены имена погибших энергетиков, выполняя профессиональные обязанности. Вечная им память.

Мы выстоим. В частности, благодаря профессионализму и героизму энергетиков. Преодолеем врага. Украина победит и расцветет.

Благодарю каждого работника энергетической отрасли за работу и вклад в эту победу”, - отметил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

И это тот случай, когда вся страна согласна с главой правительства.

Источник: Укрэнерго