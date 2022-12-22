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На кладбище в Мариуполе появились тысячи новых могил

18:13, 22 дек 2022
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Более 10 000 новых могил появились в окрестностях оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает Assosiated Press.

 В AP проанализировали спутниковые снимки Старокрымского кладбища с начала марта по декабрь и пришли к выводу, что там появилось не менее 10 300 новых могил. По ранним данным количество погибших составило не менее 25 000 человек, а реальное количество может быть втрое больше.

 Три судебно-медицинских эксперта-археолога, имеющих опыт расследований военных преступлений, связанных с массовыми захоронениями, оценили анализ AP как вероятный.

 Источник: Liga.net


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