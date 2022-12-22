Ян Валетов: войны не выигрывают мясом

Война выявила многие стороны нашей жизни, пояснила, указала. Кроме того, появилось множество людей, пытающихся анализировать ситуацию. Но слушать надо всё же тех, кто умел это делать всегда и помогал и помогает украинцам разобраться во всём и верить в победу.

Писатель, публицист, волонтёр Ян Валетов - о войне.

Есть совершенно очевидные вещи.

Страна, экономика которой составляет 1.5% от мировой, не может победить 50% мировой экономики.

Это не вопросы героизма, патриотизма или имперского идиотизма - это просто расчет.

Деньги, ресурсы, способность воспроизводить вооружение, боеприпасы.

Живая сила, конечно же, важна, но технологии, уровень производства, элементная база и и созданные на их основе новейшие вооружения, вводят в процесс использования и потерь живой силы определенные коэффициенты.

И чем больше превосходство технологий, чем выше эффективность производства и уровень совершенства вооружений, тем меньше роль живой силы и ее количества в исходе войны.

Тут начинает играть роль образованность и технологическая продвинутость этой самой живой силы.

Сотня классных операторов ПТРК эффективнее нескольких тысяч пехотинцев с ручными противотанковыми гранатами. Эти тысячи остаются живыми, потому что сотня освоила и применила новое оружие.

Один Джавелин или NLAW в руках обученного бойца спасает десятки жизней.

Артиллерийский расчет накрывает врага за десятки километров и, чем выше качество артсистемы, навыки персонала, качество и технологичность боеприпасами, тем убедительное результат его применения, тем меньше жизней бойцов будет брошено в топку войны.

Хаймарсы уже изменили картину на фронтах, спасли тысячи жизней, заставили врага отступить.

Сколько украинских воинов остались в живых благодаря этим РСЗО?

И это только начало.

Войны не выигрывают мясом.

Войны выигрывают технологии, наука, знания и... деньги.

Ресурс - это не только "мамки нарожают", это еще когда на десять человек с тремя судимостями и наследственным алкоголизмом в анамнезе, приходится 10 человек с двумя высшими образованиями.

О мотивациях я и не говорю.

Ракетами по гражданской инфраструктуре войны не выигрываются.

Война - это не только кто кого перестреляет, но и кто кого передумает, переработает, переизобретает.

У 1.5% мировой экономики нет шансов против 50% экономики мира.

Проигрыш возомнившего себя всесильным гопника - это вопрос времени.

Последствия проигрыша в такой войне - это не потерянные территории, и не убитая и искалеченная живая сила. Это потеря влияния, политическая и технологическая изоляция, исключение из мирового образовательного и научного процесса. Это нахождение на задворках цивилизации на многие годы.

Думаю, что с экономическим раскладом все уже вполне очевидно.

Да и с военным тоже.