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Ян Валетов: войны не выигрывают мясом

12:17, 22 дек 2022
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Война выявила многие стороны нашей жизни, пояснила, указала. Кроме того, появилось множество людей, пытающихся анализировать ситуацию. Но слушать надо всё же тех, кто умел это делать всегда и помогал и помогает украинцам разобраться во всём  и верить в победу.

Писатель, публицист, волонтёр Ян Валетов - о войне.

Есть совершенно очевидные вещи.

Страна, экономика которой составляет 1.5% от мировой, не может победить 50% мировой экономики.

Это не вопросы героизма, патриотизма или имперского идиотизма - это просто расчет.

Деньги, ресурсы, способность воспроизводить вооружение, боеприпасы.

Живая сила, конечно же, важна, но технологии, уровень производства, элементная база и и созданные на их основе новейшие вооружения, вводят в процесс использования и потерь живой силы определенные коэффициенты. 

И чем больше превосходство технологий, чем выше эффективность производства и уровень совершенства вооружений, тем меньше роль живой силы и ее количества в исходе войны.

Тут начинает играть роль образованность и технологическая продвинутость этой самой живой силы. 

Сотня классных операторов ПТРК эффективнее нескольких тысяч пехотинцев с ручными противотанковыми гранатами. Эти тысячи остаются живыми, потому что сотня освоила и применила новое оружие.

Один Джавелин или NLAW в руках обученного бойца спасает десятки жизней.

Артиллерийский расчет накрывает врага за десятки километров и, чем выше качество артсистемы, навыки персонала, качество и технологичность боеприпасами, тем убедительное результат его применения, тем меньше жизней бойцов будет брошено в топку войны.

Хаймарсы уже изменили картину на фронтах, спасли тысячи жизней, заставили врага отступить.

Сколько украинских воинов остались в живых благодаря этим РСЗО? 

И это только начало.

Войны не выигрывают мясом.

Войны выигрывают технологии, наука, знания и... деньги.

Ресурс - это не только "мамки нарожают", это еще когда на десять человек с тремя судимостями и наследственным алкоголизмом в анамнезе, приходится 10 человек с двумя высшими образованиями.

О мотивациях я и не говорю.

Ракетами по гражданской инфраструктуре войны не выигрываются. 

Война - это не только кто кого перестреляет, но и кто кого передумает, переработает, переизобретает.

У 1.5% мировой экономики нет шансов против 50% экономики мира.

Проигрыш возомнившего себя всесильным гопника - это вопрос времени. 

Последствия проигрыша в такой войне - это не потерянные территории, и не убитая и искалеченная живая сила. Это потеря влияния, политическая и технологическая изоляция, исключение из мирового образовательного и научного процесса. Это нахождение на задворках цивилизации на многие годы.

Думаю, что с экономическим раскладом все уже вполне очевидно.

Да и с военным тоже.


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