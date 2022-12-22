"Серебряная пуля" для кремлёвского оборотня

Зеленский летал в США за серебряной пулей для Путина

Украинский президент посетил Вашингтон, чтобы снять несколько преград, мешающих реализации его прогноза: речь идет о победе над рашистами весной.

Задач было несколько:

Эмоционально поддавить конгрессменов, ускоряя оказание помощи Украине.

На этой неделе ожидается принятие Конгрессом очередного пакета помощи Украине еще на $45 млрд. В то время как обеспечить голоса в обеих палатах Байдену становится все труднее, особенно после осенних довыборов, на которых трамписты пытались разыграть антиукраинскую карту.

По этой же причине снят с повестки дня вопрос ленд-лиза. Формально нам говорят, что оружие поступает по другим программам, бесплатным для Украины, но реальность несколько суровее.

Изменить алгоритм поставки оружия или «украинское видение победы», как назвал Байден.

Сегодня западные партнеры предоставляют оружие Украине, только когда ситуация становится для нас тупиковой. Вот федеристы начали громить украинскую энергетику, – ВСУ получили западные ПВО; Большая часть граждан страны сидит без света – Байден выделил батарею Patriot. Так же было и с пушками и HIMARS.

В начале визита Зеленского Байден еще не был готов пообещать Украине оружие, необходимое для быстрого завершения войны, в том числе и ракеты дальнего радиуса действия. В ответ на вопросы журналистов он перечислил весь поставленный арсенал и добавил: «Мы дадим Украине то, что ей нужно для защиты и успеха на поле боя». Возможно, это элемент межпартийной дипломатии и надеюсь, что американский президент услышал доводы украинского коллеги.

Американский комплекс Patriot открывает двери и для европейского Patriot'изма. И не только. США стремятся сплотить западный альянс (который объективно не готов к возможному глобальному конфликту) вокруг помощи Украине. Об этом Байден говорил отдельно.

Все указывает на то, что в ближайшее время Украина должна получить все оружие, о котором говорил Залужный. Когда она появится, то окажется тем символическим «серебряным шаром», который убьет кремлевского оборотня. Во всяком случае, месседж Киева понятен и правильный: пора прикончить час.

Источник: Орестократия