Новости прошедших суток. Коротко

Безумное количество новостей, которое не позволяет перечислить почти постоянное отключение света, заставляет публиковать их кратко, почти в телеграфном стиле.

*Мировые медиагруппы потеряли $500 млрд капитализации, акции достигли исторического падения

*Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут свыше $20 млрд в обход санкций

*В марте Украина может получить новую программу с МВФ –

*Самый крупный майнер биткоина в США подал заявление о банкротстве

*Из «Укрнафты» уволят нескольких топменеджеров - источники

*Словакия добилась исключения из нефтяных санкций ЕС. Это должно помочь Украине

*США объявили о новой военной помощи для Украины на $1,85 млрд. Пакет включает систему ПВО Patriot

*Зеленский выступил перед американским Конгрессом, назвав главные угрозы, исходящие от России, вспомнив силу и несокрушимость украинцев, и передал флаг Украины из Бахмута.

Источник: Forbes Ukraine, InfoKava