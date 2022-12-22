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Политика / Новости / Война

Новости прошедших суток. Коротко

08:44, 22 дек 2022
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Безумное количество новостей, которое не позволяет перечислить почти постоянное отключение света, заставляет публиковать их кратко, почти в телеграфном стиле.

 *Мировые медиагруппы потеряли $500 млрд капитализации, акции достигли исторического падения

 *Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут свыше $20 млрд в обход санкций

 *В марте Украина может получить новую программу с МВФ –

 *Самый крупный майнер биткоина в США подал заявление о банкротстве

 *Из «Укрнафты» уволят нескольких топменеджеров - источники

 *Словакия добилась исключения из нефтяных санкций ЕС. Это должно помочь Украине

 *США объявили о новой военной помощи для Украины на $1,85 млрд. Пакет включает систему ПВО Patriot

 *Зеленский выступил перед американским Конгрессом, назвав главные угрозы, исходящие от России, вспомнив силу и несокрушимость украинцев, и передал флаг Украины из Бахмута.

 Источник: Forbes Ukraine, InfoKava


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