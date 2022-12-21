Президент Зеленский военным бортом прибыл в США

Президент Владимир Зеленский в среду утром за Вашингтоном прибыл в Соединенные Штаты, где встретится с американским визави Джо Байденом и выступит перед Конгрессом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил американский телеканал CBS.

Подробностей прибытия главы государства в США нет, ранее сообщалось, что он летел американским военным самолетом, вероятно, из Польши.

Согласно предварительному графику, в 21:00 по Киеву Байден встретит Зеленского в Белом доме, после чего проведет с ним двустороннюю встречу.