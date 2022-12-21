Новости прошедших суток. Дайджест

Короткой строкой – о важном, что не надо пропускать.
*Арест активов Дерипаски в России на $1 млрд связан с его высказываниями против войны в Украине – FT
*Украина получила $2 млрд грантовой помощи от США
*«У нас нет модераторов, работающих из Москвы». В Meta говорят, что они правильно модерируют посты украинских пользователей в Facebook и Instagram
*Товарооборот Украины достиг более $90 млрд с начала года: больше всего импортировали из Китая, экспортировали – в Польшу
*Эксголова FTX Бенкман-Фрид, которому грозит экстрадиция в США, предстанет перед судом на Багамах – Reuters
*Великобритания требует от LetterOne Фридмана продать провайдера в Upp
*Украина стала страной года по версии The Economist
*Морской экспорт нефти из России упал на 54% после введения ограничений Запада – Bloomberg
Источник: Forbes Ukraine