Новости прошедших суток. Дайджест

Короткой строкой – о важном, что не надо пропускать.

*Арест активов Дерипаски в России на $1 млрд связан с его высказываниями против войны в Украине – FT

*Украина получила $2 млрд грантовой помощи от США

*«У нас нет модераторов, работающих из Москвы». В Meta говорят, что они правильно модерируют посты украинских пользователей в Facebook и Instagram

*Товарооборот Украины достиг более $90 млрд с начала года: больше всего импортировали из Китая, экспортировали – в Польшу

*Эксголова FTX Бенкман-Фрид, которому грозит экстрадиция в США, предстанет перед судом на Багамах – Reuters

*Великобритания требует от LetterOne Фридмана продать провайдера в Upp

*Украина стала страной года по версии The Economist

*Морской экспорт нефти из России упал на 54% после введения ограничений Запада – Bloomberg

Источник: Forbes Ukraine