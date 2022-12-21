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Новости прошедших суток. Дайджест

03:55, 21 дек 2022
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Короткой строкой – о важном, что не надо пропускать.

 *Арест активов Дерипаски в России на $1 млрд связан с его высказываниями против войны в Украине – FT

 *Украина получила $2 млрд грантовой помощи от США

 *«У нас нет модераторов, работающих из Москвы». В Meta говорят, что они правильно модерируют посты украинских пользователей в Facebook и Instagram

 *Товарооборот Украины достиг более $90 млрд с начала года: больше всего импортировали из Китая, экспортировали – в Польшу

 *Эксголова FTX Бенкман-Фрид, которому грозит экстрадиция в США, предстанет перед судом на Багамах – Reuters

 *Великобритания требует от LetterOne Фридмана продать провайдера в Upp

 *Украина стала страной года по версии The Economist

 *Морской экспорт нефти из России упал на 54% после введения ограничений Запада – Bloomberg

 Источник: Forbes Ukraine


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