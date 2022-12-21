В Херсонском музее сохранилась икона Николая чудотворца

В разграбленном россиянами Херсонском художественном музее чудом сохранилась одна из икон Николая Чудотворца

Во время оккупации россияне ограбили несколько музеев Херсонской области. В художественном музее сохранилась одна из икон Николая Чудотворца.

"Сейчас мы не будем рассказывать о вывезенных из музея произведениях искусства, а распространим хорошее известие: одна из икон Николая Чудотворца все же осталась в Херсоне", – говорится в сообщении.

Отмечается, что то, что мародеры ее не украли, можно назвать чудом.

Как отметили в музее, иконографический канон изображения Николая Чудотворца сложился еще в средневековье, икона из коллекции Херсонского художественного музея не является исключением. Этот опличный образ св. Николая Чудотворца создан в XIX в. по традициям иконописи на деревянной доске с поволокой и левкасом, с использованием позолоты.

Источник: Цензор. НЕТ