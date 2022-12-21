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Война / Культура / Херсон

В Херсонском музее сохранилась икона Николая чудотворца

00:26, 21 дек 2022
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В разграбленном россиянами Херсонском художественном музее чудом сохранилась одна из икон Николая Чудотворца

 Во время оккупации россияне ограбили несколько музеев Херсонской области. В художественном музее сохранилась одна из икон Николая Чудотворца.

 "Сейчас мы не будем рассказывать о вывезенных из музея произведениях искусства, а распространим хорошее известие: одна из икон Николая Чудотворца все же осталась в Херсоне", – говорится в сообщении.

 Отмечается, что то, что мародеры ее не украли, можно назвать чудом.

 Как отметили в музее, иконографический канон изображения Николая Чудотворца сложился еще в средневековье, икона из коллекции Херсонского художественного музея не является исключением. Этот опличный образ св. Николая Чудотворца создан в XIX в. по традициям иконописи на деревянной доске с поволокой и левкасом, с использованием позолоты.

 Источник: Цензор. НЕТ


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