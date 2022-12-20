Закарпатец защитил магистерскую из Пункта несокрушимости

Зимняя сессия в этом году у студентов тоже непростая – переживаний хватает. Однако сдавать ее даже при отсутствии электроэнергии удается.

К примеру, 20 декабря магистерскую работу в Пункте Несокрушимости в Закарпатской ОВА защитил ужгородец Назар, обучающийся на экономическом факультете одного из украинских вузов.

«Очень хорошо, что есть такая возможность прийти в Пункт Несокрушимости, где можно поработать и защититься. Есть доступ в интернет, – поделился будущий экономист. – Наушники с шумоизоляцией помогли мне сконцентрироваться, поскольку здесь достаточно много людей. Даже при такой сложности это действительно хороший вариант».

Источник: Закарпатская ОВА