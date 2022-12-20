Если Беларусь предоставит дополнительную военную помощь России, ее ждут новые санкции.

США пригрозили Беларуси новыми санкциями

Власти США планируют ввести новые санкции против Беларуси в случае предоставления нелегитимным президентом Александром Лукашенко дополнительной военной помощи стране-террористке России в войне против Украины. Штаты следят за действиями страны.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает BBC News. "Если мы видим попытки оказать дополнительную поддержку, видим потенциал для этого, то мы дадим пропорциональный ответ, введя дополнительные меры", – отметил он.

Источник: Ukraine NOW