"Поддержать"
Тренды:
Новости
Пиши Сунак пообещал дальнейшую поддержку Украины
В Херсонском музее сохранилась икона Николая чудотворца
Закарпатец защитил магистерскую из Пункта несокрушимости
Если Беларусь предоставит дополнительную военную помощь России, ее ждут новые санкции.
Новости прошедших суток. Дайджест
Сколько стоит земля в Украине
Визитная карточка Испании: особенности винограда и вин Темпранильо PR
Новости прошедших суток. Дайджест
Принцип работы и разновидности колбовых фильтров для очистки воды PR
На Центральном вокзале Киева ёлка светится... от велосипеда
В Херсонской области оккупанты разграбили столетнее винодельческое хозяйство
В Киеве засветились огни главной елки военного времени
Влияние украинских беженцев на экономику Европы
Новости прошедших суток. Дайджест
Ракетный обстрел Украины 16 декабря: подробности
Все новости
Война / Беларусь / США

Если Беларусь предоставит дополнительную военную помощь России, ее ждут новые санкции.

20:58, 20 дек 2022
2
Версия для печати

США пригрозили Беларуси новыми санкциями

 Власти США планируют ввести новые санкции против Беларуси в случае предоставления нелегитимным президентом Александром Лукашенко дополнительной военной помощи стране-террористке России в войне против Украины. Штаты следят за действиями страны.

 Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает BBC News. "Если мы видим попытки оказать дополнительную поддержку, видим потенциал для этого, то мы дадим пропорциональный ответ, введя дополнительные меры", – отметил он.

 Источник: Ukraine NOW


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще