Новости прошедших суток. Дайджест

Несколько новостей, которые следует прочитать.
*Пользователи Twitter проголосовали за отставку Илона Маска с поста гендиректора соцсети
*Уровень делового доверия в Китае упал до самого низкого уровня за почти 10 лет
*Украинский производитель бумаги из опавших листьев Releaf Paper получил €2,5 млн гранта от ЕС на строительство фабрики
*Украинцы в декабре завезли почти 1300 Starlink на льготных условиях
*Производители могут получить налоговые льготы на ввоз оборудования в начале 2023 года – Гетманцев
*Страны ЕС договорились об ограничении цены на газ
*Канада хочет отдать арестованные $26 млн активов Абрамовича на восстановление Украины
Источник: Forbes Ukraine