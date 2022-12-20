"Поддержать"
Тренды:
Новости
Новости прошедших суток. Дайджест
Сколько стоит земля в Украине
Визитная карточка Испании: особенности винограда и вин Темпранильо PR
Новости прошедших суток. Дайджест
Принцип работы и разновидности колбовых фильтров для очистки воды PR
На Центральном вокзале Киева ёлка светится... от велосипеда
В Херсонской области оккупанты разграбили столетнее винодельческое хозяйство
В Киеве засветились огни главной елки военного времени
Влияние украинских беженцев на экономику Европы
Новости прошедших суток. Дайджест
Ракетный обстрел Украины 16 декабря: подробности
Необходимость оптического прицела — зачем он нужен и как его выбрать? PR
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Накормить собаку между обстрелами
Россию предложили исключить из Совбеза ООН
Покупка предметов искусства за границей, что нужно знать PR
Все новости
Европа / Общество / Бизнес / Потребрынок

Новости прошедших суток. Дайджест

02:02, 20 дек 2022
2
Версия для печати

Несколько новостей, которые следует прочитать.

 *Пользователи Twitter проголосовали за отставку Илона Маска с поста гендиректора соцсети

 *Уровень делового доверия в Китае упал до самого низкого уровня за почти 10 лет

 *Украинский производитель бумаги из опавших листьев Releaf Paper получил €2,5 млн гранта от ЕС на строительство фабрики 

 *Украинцы в декабре завезли почти 1300 Starlink на льготных условиях

 *Производители могут получить налоговые льготы на ввоз оборудования в начале 2023 года – Гетманцев

 *Страны ЕС договорились об ограничении цены на газ 

 *Канада хочет отдать арестованные $26 млн активов Абрамовича на восстановление Украины

 Источник: Forbes Ukraine


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще