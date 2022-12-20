Новости прошедших суток. Дайджест

Несколько новостей, которые следует прочитать.

*Пользователи Twitter проголосовали за отставку Илона Маска с поста гендиректора соцсети

*Уровень делового доверия в Китае упал до самого низкого уровня за почти 10 лет

*Украинский производитель бумаги из опавших листьев Releaf Paper получил €2,5 млн гранта от ЕС на строительство фабрики

*Украинцы в декабре завезли почти 1300 Starlink на льготных условиях

*Производители могут получить налоговые льготы на ввоз оборудования в начале 2023 года – Гетманцев

*Страны ЕС договорились об ограничении цены на газ

*Канада хочет отдать арестованные $26 млн активов Абрамовича на восстановление Украины

Источник: Forbes Ukraine