Новости прошедших суток. Дайджест

На святого Николая россияне "поздравили" нас дронами. Но мы живем и сражаемся! Вот новости последних дней и суток.

*Битва за Бахмут превратилась в безжалостную окопную войну. Наблюдатели не знают, станет ли Бахмут новым Северодонецком

* Rozetka лавирует между клиентским спросом, ракетами и давлением государства и является одной из компаний, выдерживающих давление войны, несмотря на риски

*Украинцы массово меняют провайдеров домашнего интернета на работающих даже при отключении электричества.

*Активы Бориса Колесникова и родственников Ахметова подешевели по меньшей мере в четыре раза.

*Санкции США заставили Украину ликвидировать скандальный Окружной админсуд. Но судебная реформа двигается очень тяжело

*Минэкономики разработало правила бронирования от мобилизации работников компаний.

*Украинцы тратят за границей $1–2 млрд в месяц и заплатили $2,4 млрд налогов в Польше.

*Война оставила крупнейшего в Украине продавца вина почти без клиентов и запасов, собиравших десятилетия. Но Good Wine выстоял.

* Ожидается привлечение вооруженных сил РБ к наземной операции против Украины

* Украина готовит меры по защите Ровенской АЭС из-за риска открытого вторжения Беларуси

* Россия угрожает Греции из-за возможной передачи Украине ЗРК С-300

*Россия депортировала около 2 миллионов украинцев, среди них много детей

* Рашисты во временно оккупированном Мелитополе уже готовятся к уличным боям

*В Польше с февраля задержали уже 6 шпионов из России и Беларуси

Источник: Forbes Ukraine, Ukraine NOW