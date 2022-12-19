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Новости / Война / Общество

Новости прошедших суток. Дайджест

16:36, 19 дек 2022
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На святого Николая россияне "поздравили" нас дронами. Но мы живем и сражаемся! Вот новости последних дней и суток.

 *Битва за Бахмут превратилась в безжалостную окопную войну. Наблюдатели не знают, станет ли Бахмут новым Северодонецком

 * Rozetka лавирует между клиентским спросом, ракетами и давлением государства и является одной из компаний, выдерживающих давление войны, несмотря на риски

 *Украинцы массово меняют провайдеров домашнего интернета на работающих даже при отключении электричества.

 *Активы Бориса Колесникова и родственников Ахметова подешевели по меньшей мере в четыре раза.

 *Санкции США заставили Украину ликвидировать скандальный Окружной админсуд. Но судебная реформа двигается очень тяжело

 *Минэкономики разработало правила бронирования от мобилизации работников компаний.

 *Украинцы тратят за границей $1–2 млрд в месяц и заплатили $2,4 млрд налогов в Польше.

 *Война оставила крупнейшего в Украине продавца вина почти без клиентов и запасов, собиравших десятилетия. Но Good Wine выстоял.

 * Ожидается привлечение вооруженных сил РБ к наземной операции против Украины

 * Украина готовит меры по защите Ровенской АЭС из-за риска открытого вторжения Беларуси

 * Россия угрожает Греции из-за возможной передачи Украине ЗРК С-300

 *Россия депортировала около 2 миллионов украинцев, среди них много детей

 * Рашисты во временно оккупированном Мелитополе уже готовятся к уличным боям

 *В Польше с февраля задержали уже 6 шпионов из России и Беларуси

 Источник: Forbes Ukraine, Ukraine NOW


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