В Херсонской области оккупанты разграбили столетнее винодельческое хозяйство

В Херсонской области оккупанты разграбили шато имени князя Трубецкого – одно из старейших винодельческих хозяйств, пережившее пережившее Первую и Вторую мировые войны

Россияне полностью разграбили коллекцию вин, которую владельцы шато собирали несколько поколений. В частности, похитили семь бутылок вина, которые хранились с начала 20 века еще со времен князя Трубецкого. Находившиеся на выдержке вина также исчезли.

Также оккупанты украли оборудование и мебель ресторана, гостиницы, офиса и магазина, повредили лабораторию и заминировали виноградники.

Историческому одеянию имени князя Трубецкого на Херсонщине уже 126 лет. Оно пережило Первую и Вторую мировые войны. Первые виноградники высадили в конце 19 века.

Источник: Obozrevatel