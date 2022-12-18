"Поддержать"
Тренды:
Новости
На Центральном вокзале Киева ёлка светится... от велосипеда
В Херсонской области оккупанты разграбили столетнее винодельческое хозяйство
В Киеве засветились огни главной елки военного времени
Влияние украинских беженцев на экономику Европы
Новости прошедших суток. Дайджест
Ракетный обстрел Украины 16 декабря: подробности
Необходимость оптического прицела — зачем он нужен и как его выбрать? PR
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Накормить собаку между обстрелами
Россию предложили исключить из Совбеза ООН
Покупка предметов искусства за границей, что нужно знать PR
Новости прошедших суток. Дайджест
Украина вернула домой ещё 64 военнопленных - состоялся очередной обмен
Азовца Михаила Дианова успешно прооперировали в США
В "Дії" появилась новая услуга для ВПЛ
Команда Формулы-1 присоединилась к помощи украинцам, пострадавшим в войне
Все новости
Война / Образ жизни / Херсон

В Херсонской области оккупанты разграбили столетнее винодельческое хозяйство

22:25, 18 дек 2022
1
Версия для печати

В Херсонской области оккупанты разграбили шато имени князя Трубецкого – одно из старейших винодельческих хозяйств, пережившее пережившее Первую и Вторую мировые войны

 Россияне полностью разграбили коллекцию вин, которую владельцы шато собирали несколько поколений. В частности, похитили семь бутылок вина, которые хранились с начала 20 века еще со времен князя Трубецкого. Находившиеся на выдержке вина также исчезли.

 Также оккупанты украли оборудование и мебель ресторана, гостиницы, офиса и магазина, повредили лабораторию и заминировали виноградники.

 Историческому одеянию имени князя Трубецкого на Херсонщине уже 126 лет. Оно пережило Первую и Вторую мировые войны. Первые виноградники высадили в конце 19 века.

 Источник: Obozrevatel


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще