В Киеве засветились огни главной елки военного времени

Мир хорошо помнит елку времен Майдана. В настоящее время в Киеве, после многих споров, все же появилась довольно скромная новогодняя елка военного времени.

На Софийской площади в Киеве установили и заканчивают украшать символическую елку несокрушимости. Она искусственная и высотой 12 метров.

Ее украсили светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами. Подсветка елки, скорее всего, будет происходить в определенные часы.

А у Николаева своя новогодняя красавица. Она украшена маскировочными сетками и экономной иллюминацией и, кое-где, детскими игрушками.

Россия не отнимет у нас праздник!

Источник: НВ, InfoKava