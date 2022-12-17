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Война / Общество / Повседневная жизнь / Киев

В Киеве засветились огни главной елки военного времени

19:47, 17 дек 2022
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Мир хорошо помнит елку времен Майдана. В настоящее время в Киеве, после многих споров, все же появилась довольно скромная новогодняя елка военного времени.

 На Софийской площади в Киеве установили и заканчивают украшать символическую елку несокрушимости. Она искусственная и высотой 12 метров.

 Ее украсили светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами. Подсветка елки, скорее всего, будет происходить в определенные часы.

 А у Николаева своя новогодняя красавица. Она украшена маскировочными сетками и экономной иллюминацией и, кое-где, детскими игрушками.

 Россия не отнимет у нас праздник!

 Источник: НВ, InfoKava


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