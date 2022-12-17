В Киеве засветились огни главной елки военного времени

Мир хорошо помнит елку времен Майдана. В настоящее время в Киеве, после многих споров, все же появилась довольно скромная новогодняя елка военного времени.
На Софийской площади в Киеве установили и заканчивают украшать символическую елку несокрушимости. Она искусственная и высотой 12 метров.
Ее украсили светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами. Подсветка елки, скорее всего, будет происходить в определенные часы.
А у Николаева своя новогодняя красавица. Она украшена маскировочными сетками и экономной иллюминацией и, кое-где, детскими игрушками.
Россия не отнимет у нас праздник!
Источник: НВ, InfoKava