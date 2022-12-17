Влияние украинских беженцев на экономику Европы

Как украинцы влияют на европейские экономики?

В 2022 году общие расходы украинцев за рубежом по сравнению с предыдущим годом выросли втрое - до $2 млрд в месяц. Увеличилось потребление товаров и услуг, а также государственное потребление, в частности, в сфере жилищной инфраструктуры, систем здравоохранения и образования.

Европейский центральный банк ожидает, что коэффициент участия украинских беженцев трудоспособного возраста в рабочей силе Еврозоны будет составлять от 25% до 55% в среднесрочной перспективе.

В Европе поняли, наконец, что к ним едут не нахлебники, а люди, умеющие и желающие работать. И будут не очень рады, когда украинцы будут возвращаться домой.

Источник: Forbes Ukraine