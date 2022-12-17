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Новости прошедших суток. Дайджест

03:00, 17 дек 2022
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Чем больше Россия пытается сломать Украину, тем больше у нас появляется поклонников. Новости подтверждают это.

 *Венгрия заморозила российских активов на €870 млн. В предварительном отчете было всего €3000

 *Киев испытал одну из самых мощных ракетных атак РФ, ПВО уничтожило 37 ракет

 *Россия повредила ориентировочно девять объектов генерации в результате ракетной атаки – Минэнерго

 *Для участников рынка электроэнергии введен режим чрезвычайной ситуации – «Укрэнерго»

 *Украинские силы ПВО сбили 60 из 76 российских ракет - Залужный

 *ЕС официально одобрил девятый пакет санкций против России.

 *Одно из предприятий «ДТЭК Энерго» отключено от энергосистемы в результате обстрела РФ

 *Белый дом анонсировал очередную военную помощь Украине, пакет будет включать дополнительные средства ПВО

 Источник: Forbes Ukraine


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