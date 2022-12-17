Новости прошедших суток. Дайджест

Чем больше Россия пытается сломать Украину, тем больше у нас появляется поклонников. Новости подтверждают это.
*Венгрия заморозила российских активов на €870 млн. В предварительном отчете было всего €3000
*Киев испытал одну из самых мощных ракетных атак РФ, ПВО уничтожило 37 ракет
*Россия повредила ориентировочно девять объектов генерации в результате ракетной атаки – Минэнерго
*Для участников рынка электроэнергии введен режим чрезвычайной ситуации – «Укрэнерго»
*Украинские силы ПВО сбили 60 из 76 российских ракет - Залужный
*ЕС официально одобрил девятый пакет санкций против России.
*Одно из предприятий «ДТЭК Энерго» отключено от энергосистемы в результате обстрела РФ
*Белый дом анонсировал очередную военную помощь Украине, пакет будет включать дополнительные средства ПВО
Источник: Forbes Ukraine