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Ракетный обстрел Украины 16 декабря: подробности

18:09, 16 дек 2022
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Сегодня Россия снова осуществила массированный удар по гражданской и критической инфраструктуре Украины. В ходе массированного ракетного удара по Украине российские войска выпустили 76 ракет. Запуски ракет производились из районов Каспийского и Черного морей. 60 из них удалось сбить украинским силам ПВО.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и четыре управляемые авиационные ракеты (Х-59/Х-31П)", – очертил главнокомандующий ВСУ масштабы вражеской атаки.

Большинство российских ракет смогли обезвредить защитники украинского неба.

"Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожены 60 вражеских ракет. Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие. Верьте в ВСУ!" – отметил Залужный.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины добавили, что 16 декабря россияне впервые запускали ракеты из района авиабазы в Энгельсе Саратовской области, недавно встречавшего "бавовну" в результате атаки беспилотника.

"Особенностью нынешней атаки стал пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 не только из Каспия, но и из Саратовской области, в районе Энгельса, где и базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Пуски крылатых ракет морского базирования оккупанты осуществили с фрегата "Адмирал Макаров" из акватории Черного моря. Несколько пусков крылатых ракет Х-22 осуществлено с дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Азовского моря и четыре пуска управляемых авиационных ракет Х-59 и Х-31П – с самолетов тактической авиации оккупантов, вероятно, Су-35", – рассказали о деталях в ВС ВСУ.

Там также отметили, что во время массированных обстрелов в небе Беларуси наблюдался полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У и патрулирование истребителя МиГ-31К – носителя ракет "Кинжал".

Кроме того, во время атаки противник нанес удар по прифронтовым городам зенитными ракетами из ЗРК С-300 – около 27 пусков.

"Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук благодарит всех защитников неба за боевую работу, а особенно зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Центр", обороняющие воздушное пространство Киевщины. Именно на столицу Украины оккупанты направили больше всего ракет", – подчеркнули в ВС ВСУ.

Напомним, утром 16 декабря Россия устроила новую ракетную атаку на Украину. В ряде регионов сработало ПВО. Есть прилеты на Харьковщине, Запорожье, Полтавщине. В Кривом Роге россияне попали в жилой дом: есть погибшие и раненые, среди которых – дети.

По данным "Укрэнерго", сейчас поражено более 50% объединенной энергосистемы Украины.

Источник: Генштаб ВСУ


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