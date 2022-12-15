Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Накормить собаку между обстрелами

Давненько мы не встречались с Витой Яковлевой. Как там Харьков? Оказалось, оптимизма, несмотря ни на что, не убавилось. Да ещё и праздники скоро...

Вита Яковлева - из Харькова о доброте и спокойствии

Наших людей ничем не возьмешь. Иду за продуктами и заодно прогуляться по району. Вижу прелестную маленькую собачку возле магазина, явно уличную. Дежурный корм в сумке для таких собак закончился. Покупаю что надо себе и заодно пополняю запас корма.

Выхожу на улицу - нет собачки. Огорчаюсь, иду дальше - сидит у подъезда девятиэтажки. Рядом женщина говорит по телефону. Подхожу, вынимаю корм.

- Что вы, не надо, это наша Бари. Прижилась в подъезде, мы ее кормим, она не голодная. А вот там, за следующим домом - там собираются ничьи собаки. Им корм отнесите, - говорит женщина и по телефону объясняет кому-то, что тут захотели подкормить их Бари, а надо бы других собак.

Иду к другим. Там только один пес был, насыпаю ему побольше. Он доволен, ест, я довольна, что он ест. И тут как... долбанет! С перепугу чуть не уронила сумку с продуктами. Яиц там не было, но виноград бы точно собирала потом по ягодкам с земли: он в открытой упаковке продается. Пес спокойно ест.

Только я сообразила, что обстрел, и удивилась олимпийскому спокойствию собаки, доблануло второй раз. Тут уже занервничали оба. Я засобиралась домой, он ускорился быстрее доесть и тоже куда-то бежать.

Но сначала лезу в телефон. Уже привычка - первым делом выясняешь, что и как. В пабликах харьковчане обсуждают обстрел, который слышно во всех частях города. Давно днем не было, да. И каждый третий уточняет - свет везде есть? Метро работает? А то мне через полчаса надо выходить. По делам, в магазин, прогуляться - кому куда, но все равно надо.

И пойдем же!

PS Кстати, домой я тоже шла медленно - раз все вроде закончилось, как решил народ в пабликах, куда торопиться?

Вита Яковлева, Харьков, InfoKava