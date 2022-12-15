Новости прошедших суток. Дайджест

Страны Европы помогают Украине выдержать российское нашествие. Эта и другие новости прошедших суток.

*Украина получила от ЕС €500 млн финансовой помощи

*В Binance заявили о возврате депозитов после большого оттока накануне

*Европарламент одобрил выделение Украине €18 млрд макрофина

*В Конгресс США внесли законопроект о запрете TikTok

*Суд арестовал 7 гостиниц сети Premier, ТРЦ «Метрополис» и помещение «Метрограда» – «Схемы»

*Украина ожидает первый транш на €3 млрд макрофина ЕС уже в январе – Марченко

*Нардепы хотят устранить влияние ОП на отбор судей КСУ. Решения могут принять в начале 2023 года

Источник: Forbes Ukraine