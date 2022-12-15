Новости прошедших суток. Дайджест

Страны Европы помогают Украине выдержать российское нашествие. Эта и другие новости прошедших суток.
*Украина получила от ЕС €500 млн финансовой помощи
*В Binance заявили о возврате депозитов после большого оттока накануне
*Европарламент одобрил выделение Украине €18 млрд макрофина
*В Конгресс США внесли законопроект о запрете TikTok
*Суд арестовал 7 гостиниц сети Premier, ТРЦ «Метрополис» и помещение «Метрограда» – «Схемы»
*Украина ожидает первый транш на €3 млрд макрофина ЕС уже в январе – Марченко
*Нардепы хотят устранить влияние ОП на отбор судей КСУ. Решения могут принять в начале 2023 года
Источник: Forbes Ukraine