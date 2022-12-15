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Европа / Война / Власть и право

Новости прошедших суток. Дайджест

01:00, 15 дек 2022
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Страны Европы помогают Украине выдержать российское нашествие. Эта и другие новости прошедших суток.

 *Украина получила от ЕС €500 млн финансовой помощи

 *В Binance заявили о возврате депозитов после большого оттока накануне

 *Европарламент одобрил выделение Украине €18 млрд макрофина

 *В Конгресс США внесли законопроект о запрете TikTok

 *Суд арестовал 7 гостиниц сети Premier, ТРЦ «Метрополис» и помещение «Метрограда» – «Схемы»

 *Украина ожидает первый транш на €3 млрд макрофина ЕС уже в январе – Марченко

 *Нардепы хотят устранить влияние ОП на отбор судей КСУ. Решения могут принять в начале 2023 года

 Источник: Forbes Ukraine


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