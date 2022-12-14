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Война / Армия / Россия

Украина вернула домой ещё 64 военнопленных - состоялся очередной обмен

21:38, 14 дек 2022
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Состоялся очередной обмен пленными.

 В ходе сегодняшнего обмена украинская сторона передала России священника УПЦ МП.

 «Сегодня россияне в своих телеграмм-каналах сообщили, что они забрали священника УПЦ (МП), который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте вернулся сегодня гражданин США в Украину и может вернуться домой», – рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

 Домой вернулись 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута. Это офицеры, рядовые и сержанты.

 Гражданин США, помогавший нашим людям, – Мурекези Суэди.

 Также вернули тела 4 погибших.

 Источник: Ukraine NOW, ОП


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