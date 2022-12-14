Украина вернула домой ещё 64 военнопленных - состоялся очередной обмен

Состоялся очередной обмен пленными.
В ходе сегодняшнего обмена украинская сторона передала России священника УПЦ МП.
«Сегодня россияне в своих телеграмм-каналах сообщили, что они забрали священника УПЦ (МП), который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте вернулся сегодня гражданин США в Украину и может вернуться домой», – рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Домой вернулись 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута. Это офицеры, рядовые и сержанты.
Гражданин США, помогавший нашим людям, – Мурекези Суэди.
Также вернули тела 4 погибших.
Источник: Ukraine NOW, ОП