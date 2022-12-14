Азовца Михаила Дианова успешно прооперировали в США

Защитника Мариуполя Михаила Дианова прооперировали в США

Весной 2022 года фото морского пехотинца с раненой рукой из «Азовстали» облетело сеть. Незадолго после того украинский защитник попал в плен к россиянам, где похудел до 40 кг – конечно, что никакой качественной медпомощи там ему не оказывали.

И вот только сейчас, по возвращении из плена, удалось провести нужную операцию – в клинике в Штатах. Ее защитнику полностью обеспечил украинский футбольный клуб «Шахтер».

Операция прошла удачно. Врачи уверены, что после реабилитации правая рука Михаила будет полноценно функционировать.

В ближайшие дни Дианов вернется в Украину.

Источник: ФК "Шахтер"