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Война / Футбол / Мариуполь / США

Азовца Михаила Дианова успешно прооперировали в США

16:52, 14 дек 2022
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Защитника Мариуполя Михаила Дианова прооперировали в США

 Весной 2022 года фото морского пехотинца с раненой рукой из «Азовстали» облетело сеть. Незадолго после того украинский защитник попал в плен к россиянам, где похудел до 40 кг – конечно, что никакой качественной медпомощи там ему не оказывали.

 И вот только сейчас, по возвращении из плена, удалось провести нужную операцию – в клинике в Штатах. Ее защитнику полностью обеспечил украинский футбольный клуб «Шахтер».

 Операция прошла удачно. Врачи уверены, что после реабилитации правая рука Михаила будет полноценно функционировать.

 В ближайшие дни Дианов вернется в Украину.

 Источник: ФК "Шахтер"


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