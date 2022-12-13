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Путь от любимца страны к манкурту: Тимощук избрал сторону врага

18:56, 13 дек 2022
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Рада одобрила персональные санкции против экскапитана сборной Украины Тимощука. 

Эксфутболист сборной Украины оказался в списке 56 спортсменов (55 – российских), в отношении которых применили ограничительные меры.

 Срок действия санкции против него и других спортсменов в списке составляет десять лет. В нем указано 18 пунктов с ограничительными мерами против эксфутболиста, среди которых - блокирование активов и ограничение торговых операций, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, а также лишение государственных наград и других форм награждения, что касается именно Тимощука.

 С началом полномасштабного вторжения России в Украину Тимощук не высказывал позиции по военным действиям РФ и продолжает работать в тренерском штабе российского "Зенита".

 В марте 2022 против Тимощука ввела санкции Украинская ассоциация футбола. Главный футбольный орган страны лишил его тренерской лицензии, а также исключил из реестра игроков команды, лишил всех титулов, полученных в Украине и запретил заниматься футбольной деятельностью.

 Источник: Цензор. НЕТ


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