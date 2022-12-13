Что на данный момент украинцы считают победой в войне

Победой в войне 85% украинцев считают освобождение всех территорий, включая Крым и Донбасс.

«С начала полномасштабного вторжения России убежденность в том, что победой Украины в войне является освобождение всех ее территорий, включая Крым и оккупированный Донбасс, возросла (с 74% в марте до 85% в ноябре 2022).

Только 9% выбрали вариант возвращения только территорий, которые Украина контролировала до 24.02.22.

В то же время за продолжение боевых действий на территории России выступают не более 5%», – говорится в результате опроса социологической группы «Рейтинг».

По словам социологов, поддержка деоккупации всех территорий Украины – «без исключения абсолютная (свыше 80%) среди представителей всех регионов страны».

Источник: Ukraine NOW