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Исследование / Война / Общество

Что на данный момент украинцы считают победой в войне

18:43, 13 дек 2022
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Победой в войне 85% украинцев считают освобождение всех территорий, включая Крым и Донбасс.

 «С начала полномасштабного вторжения России убежденность в том, что победой Украины в войне является освобождение всех ее территорий, включая Крым и оккупированный Донбасс, возросла (с 74% в марте до 85% в ноябре 2022).

 Только 9% выбрали вариант возвращения только территорий, которые Украина контролировала до 24.02.22.

 В то же время за продолжение боевых действий на территории России выступают не более 5%», – говорится в результате опроса социологической группы «Рейтинг».

 По словам социологов, поддержка деоккупации всех территорий Украины – «без исключения абсолютная (свыше 80%) среди представителей всех регионов страны».

 Источник: Ukraine NOW


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