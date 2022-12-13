Сколько украинцы готовы потратить на празднование Нового года

Россия отняла у нас мирную жизнь, но никогда не отнимет свободолюбия, оптимизма и умения побеждать. Поэтому мы празднуем – Новый год в том числе.

Консалтинговая компания Deloitte впервые провела исследование планов на рождественский и новогодний шоппинг в Украине. Основные выводы из него

61% украинцев не хотят отказываться от новогоднего шопинга в этом году. Почти половина планирует потратить 1000–5000 грн. Однако из-за войны люди будут праздновать экономнее. 52% собираются покупать на меньшую сумму, чем в прошлом. Среди тех, кто планирует увеличить расходы, больше всего военных и студентов.

52% планирующих новогодний шопинг готовы потратить на него от 25% до 50% месячного дохода. 14% готовы привлечь кредитные средства. Больше всего планируют тратить жители Киева и области. А также временно пребывающие за рубежом.

Праздничный стол – основной источник расходов. Донат на ВСУ опередил по популярности алкогольные напитки. Совершить пожертвование на армию собираются 33% из тех, кто планирует новогодне-рождественский шопинг.

63% украинцев не хотят пользоваться услугами и покупать товары компаний, которые продолжают работать в РФ.

Оффлайн преобладает над онлайном. Основное место для новогоднего и рождественского шопинга – крупные супермаркеты и торговые центры.

Источник: Forbes Ukraine



