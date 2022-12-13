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Война / Общество / Криминал

В Украине от рук российских агрессоров продолжают гибнуть дети

10:28, 13 дек 2022
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Ювенальные прокуроры: 443 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украин 

Более 1298 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 13 декабря 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 443. Не изменились и данные относительно раненых - 855.

  Эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

  Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 426, Харьковской - 267, Киевской - 117, Запорожской - 78, Николаевской - 77, Херсонской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 33.

 Из-за бомбардировки и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.

 Источник: Офис генпрокурора



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