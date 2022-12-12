Минцифры тестирует в Дие новую услугу для ФЛП





​Министерство цифровой информации проводит бета-тест выписки из Единого государственного реестра на портале Действие. Упрощаем жизнь предпринимателям, пишет Минцифры в Телеграмме.

"Цифровизируем один из самых популярных документов для ФЛП. Чтобы все работало быстро и без ошибок, услугу нужно протестировать. Приглашаем вас стать первыми пользователями выписки из ЕГР на портале Действие:

https://team.diia.gov.ua/

Раньше, чтобы получить этот подъемник, нужно было идти в ЦНАП, платить админсбор 120грн и ждать документа 24 часа.

На портале Действие можно заказать выписку из ЕГР:

✅ онлайн — без визитов в госучреждения,

✅ 90 гривень вместо 120,

✅ оплата картой прямо на портале.

Принять участие в бета-тесте могут украинцы, которые:

- есть или были предпринимателями

- имеют электронную подпись.

Присоединяйтесь к тестированию.