Минцифры тестирует в Дие новую услугу для ФЛП

Министерство цифровой информации проводит бета-тест выписки из Единого государственного реестра на портале Действие. Упрощаем жизнь предпринимателям, пишет Минцифры в Телеграмме.
"Цифровизируем один из самых популярных документов для ФЛП. Чтобы все работало быстро и без ошибок, услугу нужно протестировать. Приглашаем вас стать первыми пользователями выписки из ЕГР на портале Действие:
https://team.diia.gov.ua/
Раньше, чтобы получить этот подъемник, нужно было идти в ЦНАП, платить админсбор 120грн и ждать документа 24 часа.
На портале Действие можно заказать выписку из ЕГР:
✅ онлайн — без визитов в госучреждения,
✅ 90 гривень вместо 120,
✅ оплата картой прямо на портале.
Принять участие в бета-тесте могут украинцы, которые:
- есть или были предпринимателями
- имеют электронную подпись.
Присоединяйтесь к тестированию.