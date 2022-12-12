"Поддержать"
Тренды:
Новости
Страны Балтии возмутились словами Макрона о гарантиях безопасности для России
Минцифры тестирует в Дие новую услугу для ФЛП
Украинка вошла в десятку лучших на Детском Евровидении
У Львові негода ламає дерева
Про важливі новини дня - короткими рядками
Помер журналіст і колишній прессекретар "Правого сектора" Артем Скоропадський
Кордон з Білоруссю на Волині заміновано на випадок вторгнення
Новини минулої доби. Дайджест
В ООН зафіксували гуманітарну катастрофу в Україні
На Черкащині власник будинку зробив з оселі музейний експонат
Де найбільше вивчали українську мову цього року
В Україні скасовано комісію при знятті готівки в банкоматах
Новини минулої доби. Дайджест
В Україні запроваджуються нові правила реєстрації автомобілвв
Найзагадковіший художник світу став почесним громадянином Ірпіня
Все новости
Бизнес / IT и медиа / Технологии

Минцифры тестирует в Дие новую услугу для ФЛП

22:31, 12 дек 2022
46
Версия для печати


​Министерство цифровой информации проводит бета-тест выписки из Единого государственного реестра на портале Действие.  Упрощаем жизнь предпринимателям, пишет Минцифры в Телеграмме.

 "Цифровизируем один из самых популярных документов для ФЛП. Чтобы все работало быстро и без ошибок, услугу нужно протестировать. Приглашаем вас стать первыми пользователями выписки из ЕГР на портале Действие:

 https://team.diia.gov.ua/

 Раньше, чтобы получить этот подъемник, нужно было идти в ЦНАП, платить админсбор 120грн и ждать документа 24 часа.

  На портале Действие можно заказать выписку из ЕГР:

 ✅ онлайн — без визитов в госучреждения,

 ✅ 90 гривень вместо 120,
 ✅ оплата картой прямо на портале.

 Принять участие в бета-тесте могут украинцы, которые:

 - есть или были предпринимателями

 - имеют электронную подпись.

 Присоединяйтесь к тестированию.


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще