Помер журналіст і колишній прессекретар "Правого сектора" Артем Скоропадський

Помер колишній прессекретар "Правого сектора" та журналіст Артем Скоропадський

Він помер у реанімації після довгої важкої шлункової хвороби у віці 41 року.

Його дружина Олена Солодовнікова розповіла, що Скоропадський до останнього допомагав пораненим, організовував автобуси з їжею на фронт тощо.

Вона також додала, що прощання відбудеться "найближчим часом за православним обрядом", місце повідомить пізніше.

Скропадський народився у Москві, працював кореспондентом у Комерсант-Україна. Він емігрував до України і був прес-секретарем "Правого сектору", у 2021 році отримав громадянство України.

Джерело: Цензор.НЕТ