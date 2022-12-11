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Общество / IT и медиа

Помер журналіст і колишній прессекретар "Правого сектора" Артем Скоропадський

23:06, 11 дек 2022
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Помер колишній прессекретар "Правого сектора" та журналіст Артем Скоропадський

Він помер у реанімації після довгої важкої шлункової хвороби у віці 41 року.

Його дружина Олена Солодовнікова розповіла, що Скоропадський до останнього допомагав пораненим, організовував автобуси з їжею на фронт тощо.

Вона також додала, що прощання відбудеться "найближчим часом за православним обрядом", місце повідомить пізніше.    

Скропадський народився у Москві, працював кореспондентом у Комерсант-Україна. Він емігрував до України і був прес-секретарем "Правого сектору", у 2021 році отримав громадянство України.

 Джерело: Цензор.НЕТ


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