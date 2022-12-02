Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд Львов-Днепр после полугодового перерыва

Укрзализныця восстанавливает поезд рейса Львов-Днепр. Это направление не работало полгода.

Укрзализныця открыла продажу билетов на рейс №131/132 Львов-Днепр, который после полугодового перерыва обеспечит железнодорожное сообщение северного Полесья и Волыни со Львовом, Киевом и Днепром. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

С 10 декабря через день по четным числам поезд будет отправляться из Львова в 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарны, Житомир и другие станции с прибытием в Киев в 09:28. Прибытие в Днепр через Знаменку и Александрию – в 18:25.

Обратно через день по четным числам с 12 декабря рейс будет отправляться в 07:02, предоставляя жителям Днепра удобное утреннее сообщение с Киевом.

После столицы в 16:00 поезд отправляется в Житомир и дальше через Полесье с прибытием во Львов в 06:55.